Бузова показала свой ужин в ресторане после выписки из больницы

Певица и телеведущая Ольга Бузова после выписки из больницы постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Девушка занялась спортом на дому и отправилась в ресторан.

Бузова порадовала подписчиков очередными Stories в своем аккаунте Instagram. Певица показала, как проходила ее домашняя тренировка.

Бузова восстанавливается после операции

«Врач сказал, надо больше есть. Приехала», — подписала Ольга видео из ресторана.

Следующими кадрами артистка передала привет тренеру и сообщила, что собирается есть белок, «все некалорийное».

«Любимые карпаччо из цветной капусты и артишоков. Обожаю. <…> И устрицы… Так скучала», — призналась певица, демонстрируя стол с изобилием морских деликатесов.

Всем подписчикам Бузова пожелала хорошего вечера.

Причину своей госпитализации ведущая так и не раскрыла. Врач-хирург Анна Калеганова в беседе с «360» допустила, что операция у девушки была, скорее всего, плановая и не тяжелая. Не исключено, что Ольга Бузова решилась на липосакцию. После нее возможны боли в теле, на которые жаловалась артистка.