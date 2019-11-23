После смерти Началовой на студии нашли записи песен. Их издадут

Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой рассказала о скором выпуске неизданных песен певицы. По словам Анны Исаевой, одну из композиций нашли на студии уже после смерти артистки.

Одним из релизов станет композиция «Останься». Именно ее обнаружили на студии уже после того, как Началова умерла.

Суд разделил наследство Началовой Подробнее

«Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора!» — объявила Исаева в Instagram.

Кроме того, готова к релизу ранее неизвестная песня, которую Началова спела дуэтом с неким «народным артистом». Имя второго участника дуэта не разглашается.

Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Причиной смерти назвали остановку сердца, произошедшую на фоне других недугов.

Известность артистке принесла победа в конкурсе «Утренняя звезда». Это произошло в самом начале 1990-х годов. Наиболее известные хиты Началовой - «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».