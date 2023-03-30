Знаменитости 30 марта 2023, 11:55 После покупки Twitter Илон Маск обогнал по популярности Барака Обаму и Джастина Бибера Аккаунт Илона Маска стал самым популярным в Twitter и обогнал экс-рекордсмена Барака Обаму Unsplash

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На страницу бизнесмена Илона Маска в Twitter за несколько месяцев подписались 23 миллиона пользователей соцсети. Его аккаунт обогнал по популярности прежних рекордсменов экс-президента США Барака Обаму и музыканта Джастина Бибера, заявили в редакции Книги рекордов Гиннесса.

Всего в Twitter насчитали 450 миллионов активных пользователей, из которых 133 миллиона подписались на Илона Маска. В момент покупки соцсети бизнесмен занимал третье место по популярности, уступив Бараку Обаме, который удерживал лидерство с 2020 года, и Джастину Биберу. За пять месяцев его страница набрала 23 миллиона новых фолловеров.

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По подсчетам сервиса аналитики Social Blade, за последние 30 дней бывший президент потерял 267 585 подписчиков, а поп-звезда — 118 950. Илон Маск набрал более трех миллионов подписчиков, в среднем свыше 100 тысяч в день.

Решение купить Twitter он объяснил стремлением помочь человечеству и сохранить для будущих поколений общую цифровую платформу. Несмотря на первое место в списке богатейших людей планеты, Илон Маск оценил соцсеть всего в половину покупной стоимости.