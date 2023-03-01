Знаменитости 01 марта 2023, 22:24 «Поскользнулся на дереве». Кустурица попал в больницу с переломом ноги Режиссер Эмир Кустурица сломал ногу в горах Сербии РИА «Новости»

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Известный режиссер Эмир Кустурица получил перелом правой ноги неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолета, поскользнулся на обычном промерзлом дереве», — сказал он.

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По словам Кустурицы, когда он упал, то сломал сустав в двух местах. На помощь пострадавшему прибежал человек, которой смог несколько вправить ногу. Сейчас Кустурица проходит лечение в ортопедическом институте Баница в Белграде. Режисера ждет дальнейшее лечение.

Ранее кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил о планах снять кинокартину о Малороссии. Он вдохновился такой идеей благодаря художественным произведениям русского писателя Николая Гоголя.

Сейчас Кустурице 68 лет. За годы своей работы он снял такие фильмы, как «Время цыган», «Папа в командировке», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта» и множество других.