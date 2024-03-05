Знаменитости 05 марта 2024, 13:44 «Пошло и дешево». Ходченкова шокировала подписчиков откровенным снимком Актрису Ходченкову раскритиковали за вульгарный снимок в трусах Vadim Tarakanov / Global Look Press

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Светлана Ходченкова разместила в своем аккаунте в запрещенной соцсети провокационное фото из отпуска. Подписчиков шокировал креатив от актрисы, они даже забеспокоилась о ее душевном состоянии.

На снимке Ходченкова сидит перед зеркалом с широко расставленными ногами, демонстрируя зону бикини, прикрытую серебристым купальником.

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Контент возмутил пользователей Сети, на автора посыпались гневные комментарии. В итоге актриса решила удалить неуместное фото, но общественность уже не остановить — люди стали писать под другими снимками артистки.

«Час от часу не легче», «Ну все, понеслось», «Светлана, у вас все в порядке? Мы все равно вас любим», «Полное разочарование… Мораль, стыд, где вы?», «Когда вошла не в ту дверь», «Светлану взломали?», «Тяжелая ночь была, видимо», «А принца все нет…», «Пошло и дешево», — написали комментаторы.

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