«Посадить человечка хотя бы на год». Дмитрий Певцов призвал арестовывать некоторых рэперов

Рэперов, которые работают над сатанинскими проектами и несут тьму и бесовщину, надо наказывать. Если такой человек попадет в тюрьму хотя бы на год или два, он подумает, возвращаться ли к своему творчеству после освобождения.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил актер Дмитрий Певцов, который прошел в Госдуму восьмого созыва на последних выборах.

Он отметил, что в числе рэперов есть люди, которые создают «сатанинские» и «шаманские» проекты. Актер пообещал, что займется проблемой «пагубного влияния рэперов» на российскую молодежь.

«Есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо — раз, и все! — запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять. Это хорошая практика, пусть [рэпер] поработает на благо Родины, руками попилит что-нибудь», — подчеркнул Певцов.

Дмитрий Певцов участвовал на выборах в Госдуму восьмого созыва как самовыдвиженец. Он победил в Медведковском округе в Москве с 38,23% голосов, обойдя Дениса Парфенова (КПРФ) и Юрия Загребного («Справедливая Россия — За правду»). Он отметил, что планирует работать по ряду программ, в числе которых остановка пенсионной реформы, ограничение и регулирование в отношении мигрантов, защита русского языка и русской культуры, а также решение проблем жителей округа.