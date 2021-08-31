Португалия отказала Савичевой в виде на жительство

Певица Юлия Савичева не смогла получить вид на жительство в Португалии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, Савичевой не удалось оформить вид на жительство, так как были предоставлены не все документы.

«Я впервые сталкиваюсь с этой бумажной волокитой. В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает», — рассказала она.

Певица уточнила, что расстроилась, так как уже давно не видела своего ребенка. Она добавила, что не собирается уезжать из России насовсем. В будущем Савичева планирует жить на две страны.