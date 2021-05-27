Порошина рассказала о воспитании пятерых детей

Актриса Мария Порошина рассказала, как воспитывает своих пятерых детей. Об этом сообщило издание «Антенна-телесемь».

По данным РИА ФАН, она рассказала, что подходит к воспитанию каждого ребенка индивидуально, с учетом его характера.

«Я после каждого рождения ощущала радость, но еще понимала, что все дети разные, и каждый буквально с пеленок проявляет характер. Поэтому для каждого нужен свой режим, правила, питание», — рассказала актриса.

Она добавила, что с раннего возраста поручает детям обязанности по дому, просит помогать ей с мужем. Также Порошина старается так воспитывать их, чтобы они не выросли избалованными.

Ранее телеведущий Дмитрий Шепелев в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта поделился трудностями в воспитании общего с певицей Жанной Фриске сына Платона.

Шепелев выставил снимок с мальчиком. На фото ребенок стоит с питомцем на руках и смотрит в окно. По словам ведущего, иногда он расстраивается из-за непослушания Платона, но понимает, что его действия ненарочны.

Сейчас телеведущий воспитывает еще одного ребенка — Тихона. Мамой малыша является возлюбленная шоумена Екатерина Тулупова.