Порнорежиссер Боб Джек пойдет под суд в Эстонии за долги по ЖКХ | 360°

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10 октября 2022, 18:56

Порнорежиссер Боб Джек пойдет под суд в Эстонии за долги по ЖКХ

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Квартирное товарищество старейшего здания в эстонском городе Хаапсалу подало в суд на режиссера фильмов для взрослых и продюсера Боба Джека. Об этом рассказало РИА ФАН.

В 2014 году Боб Джек купил верхние этажи исторического здания в Хаапсалу. Однако вскоре отношения режиссера с соседями стали портиться. Боб Джек по согласованию с мэрией отремонтировал дворовые постройки. Но другим жильцам здания ремонт не понравился. Работы поставили на паузу, а Боб Джек в ответ отказался платить сбор в ремонтный фонд. Тогда председатель квартирного товарищества Тынис Тамме подал в суд на знаменитость.

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