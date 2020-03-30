Елена Беркова показала положительный тест на беременность

На личной странице звезды в Instagram появилась ее фотография с тестом на беременность, который показал положительный результат.

«No comments (без комментариев — Прим. ФАН)», — написала Беркова.

Подписчики знаменитости решили не оставаться в стороне и поделиться своими комментариями на новую тему: «Эх, залетная», «Накарантинилась», «Теперь нужно думать, чей ребенок», «Доигралась», «Теперь все мужики в замешательстве, сидят очкуют», «Ну ты даешь, мать. Как так?».