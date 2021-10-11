Поргина поддержала Собчак после смертельного ДТП

На днях телеведущая Ксения Собчак попала в аварию, в результате которой погиб человек. Женщина не находилась за рулем в момент происшествия и после него покинула место аварии. Актриса Людмила Поргина в беседе с NEWS.ru поддержала журналистку и заявила, что ДТП стало для нее серьезным потрясением.

«Любая авария — это потрясение. Я тоже переживала аварии, я знаю, что это сильнейшее потрясение. Может, Ксения хотела уехать с места ДТП? Тем более, там умер человек. Ужас! Вы понимаете, что это такое? Это кошмар, это страшное дело!» — заявила актриса.

Женщина допустила, что причиной такого поступка мог послужить страх. По словам Поргиной, телеведущая вряд ли смогла бы чем-то помочь в той ситуации. Она призвала не осуждать Собчак за это.