Пореченкова убрали из рекламной кампании Danone

Это произошло после того, как украинский посол Олег Шамшур в своем аккаунте в Twitter возмутился, назвав актера «прислужником кремлевских террористов». Позже он рассказал, что Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера сообщил о прекращении сотрудничества с Пореченковым. Шамшур считает это «быстрой и адекватной реакцией».