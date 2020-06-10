10 июня 2020, 19:59
Пореченкова убрали из рекламной кампании Danone
Актера Михаила Пореченкова убрали из рекламной кампании продукции Danone. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Это произошло после того, как украинский посол Олег Шамшур в своем аккаунте в Twitter возмутился, назвав актера «прислужником кремлевских террористов». Позже он рассказал, что Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера сообщил о прекращении сотрудничества с Пореченковым. Шамшур считает это «быстрой и адекватной реакцией».