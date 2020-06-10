    10 июня 2020, 19:59

    Пореченкова убрали из рекламной кампании Danone

    Дарья Морозова

    Актера Михаила Пореченкова убрали из рекламной кампании продукции Danone. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Это произошло после того, как украинский посол Олег Шамшур в своем аккаунте в Twitter возмутился, назвав актера «прислужником кремлевских террористов». Позже он рассказал, что Генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера сообщил о прекращении сотрудничества с Пореченковым. Шамшур считает это «быстрой и адекватной реакцией».