Знаменитости 13 января 2023, 18:40 «Поработай с мозгами». Шакира проехалась по бывшему возлюбленному в новой песне Шакира посвятила бывшему парню Пике и его девушке песню с жестким текстом

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Певица Шакира исполнила свою новую песню в качестве приглашенного артиста аргентинского продюсера Bizarrap. В первый же день видео на YouTube собрало около 30 миллионов просмотров. Очевидно, что известная колумбийская певица посвятила новую композицию бывшему возлюбленному, экс-футболисту «Барселоны» Жерару Пике, и его новой девушке Кларе Чиа Марти. Шакира жестко проехалась по обоим.

Она спела о том, что расставание сделало ее сильнее. Шакира разочаровалась в бывшем и не вернется к нему, даже если он будет «плакать и умолять». Она указала на то, что Пике «усердно притворяется чемпионом», но когда «показал себя с худшей стороны».

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«Так много работы в зале, но поработай чуточку и с мозгами тоже», — ехидно посеветовала Шакира экс-возлюбленному.

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Его измену она сравнила с предпочтением более дешевых брендов дорогим («Ты променял Ferrari на Renault Twingo, ты променял Rolex на Casio»), а затем отметила, что такая «волчица», как она, «не для новичков», она переросла Пике, потому он и выбрал такую же, как он сам.

Шакира и Жерар Пике были в отношениях 10 лет, хотя официально так и не поженились. Расстались они в прошлом году из-за романа Пике с 22-летней студенткой Кларой.

У Шакиры и ее бывшего парня двое сыновей. Старшему, Милану, на момент разрыва было девять, а его брату Саше — семь. Мать выиграла суд по опеке над обоими детьми, теперь Пике может видеть их только с ее согласия.