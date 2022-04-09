Попытка номер два: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова решили пожениться спустя 17 лет
Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек объявили о своей помолвке. Исполнительница выложила видео с кольцом на своем сайте On The JLo.
На записи счастливая Лопес показывает кольцо с большим изумрудом. Слухи о том, что знаменитости могут снова пожениться, уже ходили и раньше.
Например, журналисты смогли сфотографировать певицу с кольцом на безымянном пальце, когда та ходила по магазинам со своей дочерью Эммой.
У Лопес и Аффлека это уже вторая помолвка. Они собирались пожениться еще 17 лет назад, но в итоге расстались незадолго до свадьбы. Теперь пара возобновила отношения.
«Когда ты встречаешь кого-то, кого ты действительно, действительно любишь, и у тебя появляется второй шанс — это редкая, драгоценная, прекрасная возможность, и мы принимаем ее с должным уважением», — рассказывала Лопес в интервью People еще в феврале.
До этого певица была замужем за музыкантом Марком Энтони, а также встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек также был женат на актрисе Дженнифер Гарнер.