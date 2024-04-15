Знаменитости 15 апреля 2024, 05:13 Популярный телеведущий умер накануне своего 45-летия Телеведущий Нейтан Темплтон умер накануне своего 45-летия Freepik

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Популярный австралийский репортера и телеведущий Нейтан Темплтон скончался во время прогулки с собакой. В начале мая ему должно было исполниться 45 лет, сообщило издание Daily Mail.

Тело журналиста нашли в парке пригорода Джелонга. Он лежал на пешеходной дорожке возле реки Барвон. В полиции заявили, что пока смерть репортера не рассматривается как криминальная. Отчет для коронера уже готовят. Также появилась информация, что ранее у Темплтона были некоторые проблемы со здоровьем.

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У журналиста остались жена и двое детей. Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях фотографии, на которым он вместе с сыновьями ел шоколадные яйца. Коллеги Темплтона выразили глубокие соболезнования его семье и друзьям.

«Нейтан был уважаемым журналистом, чья страсть к рассказыванию историй была очевидна на протяжении всех его лет, когда он вел репортажи для Sunrise, 7News и нескольких Олимпийских игр», — заявил управляющий директор Седьмого канала по спорту Льюис Мартин.

Темплтон изучал журналистику в Университете Дикин в Джилонге, где получил степень бакалавра в области коммуникаций. До прихода на Седьмой канал он был спортивным репортером в Ten News Melbourne, а также работал в футбольном клубе «Джилонг» наземным диктором домашних матчей на стадионе GMHBA.