Знаменитости 31 мая 2023, 04:11 Популярный стендапер Андрей Атлас рассказал, сколько получал в начале карьеры YouTube

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Популярный российский стендап-комик, участник шоу «Открытый микрофон» и Stand Up на телеканале ТНТ Андрей Атлас рассказал, сколько ему удавалось зарабатывать в начале карьеры. На этот вопрос он ответил в подкасте «Авторитет мысли» на YouTube.

Артист поделился, что официальной зарплаты в начале творческого пути у него, как и у его коллег, не было. Заработать удавалось благодаря участию в программах телеэфира. Но попасть на них было не всегда легко. Таких «вечеринок» было около двух в месяц. За выступление на каждой платили по 50 тысяч рублей.

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«Я нормально зарабатывал по меркам родного города Ростова-на-Дону, у меня были хорошие условия работы», — отметил он.

Ранее в распоряжении «360» оказались расценки на рекламные интеграции популярных российских TikTok-блогеров. Одними из самых высокооплачиваемых оказались Клава Кока и Даня Милохин. Клава Кока минимум берет за рекламу 786 тысяч рублей, Милохин — не менее 200 тысяч.