Популярный певец Niletto рассказал о бедном детстве

Популярный российский певец Данил Прытков (больше известный как Niletto) рассказал о бедном детстве. Мать исполнителя работала штукатуром-маляром и не могла купить ему модную одежду. Подробностями своего детства Niletto поделился в эфире YouTube-шоу «вМесте».

Певец рассказал, что проблем с собственной внешностью у него не было, поскольку он всегда был в хорошей физической форме. Но материальный статус семьи в детстве его смущал, ведь денег на красивую одежду не хватало. Он рассказал, что если нужно было купить туфли или брюки в школу, то за ними ехали на рынок.

«Я стоял в этой палатке примерял, а мама покупала, причем ты даже не понимаешь, нравится ли тебе вещь или нет», — вспомнил популярный исполнитель.

Из-за одежды Прыткова часто унижали одноклассники и даже учительница. Певец вспомнил случай, когда преподаватель вывела его на середину класса и сказала: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!». Из-за этой ситуации, как добавил Прытков, его мать сильно ругалась с классной руководительницей.

Актриса и певица Деми Ловато выпустила документальный фильм о сильной передозировке наркотиками, которую она пережила в 2018 году. Уточняется, что Ловато пережила в тот день три инсульта и сердечный приступ. Врачи еле смогли спасти ее. Теперь Ловато не сможет водить машину, кроме того у нее сильно испортилось зрение.