Популярный комик с ТНТ рассказал о своем алкоголизме

Старовойтов рассказал, что активно пил около полугода и в итоге оказался в реабилитационной клинике. Он уточнил, что сначала пил каждые выходные, потом начал делать это и в будние дни.

«Я в рехабе провалялся 28 дней год назад. Я бухал сильно, у меня начались психозы алкогольные», — рассказал комик.

Он уточнил, что пребывание в клинике помогло ему изменить отношение к алкоголю. При этом Старовойтов подчеркнул, что вовсе не уверен, что запой больше не повторится.

Ранее сестра известного комика Александра Гудкова Наталья поделилась мнением об образе брата.

Она рассказала, что в обычной жизни Гудков вовсе не манерный, но на выступлениях это выглядит забавно.

«Не думаю, что образ гея — это прямо его амплуа. Да и все как-то случайно вышло», — пояснила женщина.

Также она добавила, что Александр любит эпатировать: если о нем ходят такие слухи, то почему бы их не подогреть? Именно по этой же причине он уклончиво ответил на вопрос об ориентации в программе Юрия Дудя.