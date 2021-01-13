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    13 января 2021, 07:02

    Популярный блогер Бейсовский умер из-за коронавируса

    Анастасия Калинина

    Известный российский блогер Денис Бейсовский умер 11 января из-за осложнений на фоне коронавируса. Ему был 31 год. Об этом сообщил в Facebook его отец Юрий Судаков.
    Популярный блогер Бейсовский умер из-за коронавируса

    «Сегодня (11 января — прим. ред.) в 03:00 утра я потерял сына. Больно… Обидно… Глупо как-то. <…> Для тех, кто в Смоленске — утром мы забираем Дениса из Москвы и едем в Смоленск», — написал его отец.

    Еще в конце декабря блогер сообщил в своем instagram, что почувствовал недомогание.

    «20-го числа меня жутко скосила температура, слабость, ломота и кашель. Кошмарило как никогда», — писал он.

    Бейсовский пояснил, что хронические болезни не позволили COVID-19 пройти в легкой форме. В результате его госпитализировали. КТ показала, что у него двусторонняя пневмония и поражение легких 29%. Его жена тоже заразилась, но ей госпитализация не понадобилась. Позже он признался, что эта болезнь — худшее, что с ним происходило в жизни, уточняет РИА ФАН.

    Сейчас его фанаты приносят свои соболезнования на всех страницах блогера в соцсетях.

    «Очень жаль парня. Единственный, кого смотрел на постоянной основе. Родственникам и близким большие соболезнования. Навсегда в наших сердцах», — написал Андрей Катушин.

    Денис Бейсовский вел на YouTube свой канал про видеоигры и новости этой индустрии. На него подписаны почти 160 тысяч человек.