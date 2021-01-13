Популярный блогер Бейсовский умер из-за коронавируса

«Сегодня (11 января — прим. ред.) в 03:00 утра я потерял сына. Больно… Обидно… Глупо как-то. <…> Для тех, кто в Смоленске — утром мы забираем Дениса из Москвы и едем в Смоленск», — написал его отец.

Еще в конце декабря блогер сообщил в своем instagram, что почувствовал недомогание.

«20-го числа меня жутко скосила температура, слабость, ломота и кашель. Кошмарило как никогда», — писал он.

Бейсовский пояснил, что хронические болезни не позволили COVID-19 пройти в легкой форме. В результате его госпитализировали. КТ показала, что у него двусторонняя пневмония и поражение легких 29%. Его жена тоже заразилась, но ей госпитализация не понадобилась. Позже он признался, что эта болезнь — худшее, что с ним происходило в жизни, уточняет РИА ФАН.

Сейчас его фанаты приносят свои соболезнования на всех страницах блогера в соцсетях.

«Очень жаль парня. Единственный, кого смотрел на постоянной основе. Родственникам и близким большие соболезнования. Навсегда в наших сердцах», — написал Андрей Катушин.

Денис Бейсовский вел на YouTube свой канал про видеоигры и новости этой индустрии. На него подписаны почти 160 тысяч человек.