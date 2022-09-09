Популярная актриса фильмов для взрослых сравнила материнство с работой в зоопарке | 360°

Знаменитости 09 сентября 2022, 19:45 Поделиться Telegram

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Viber Популярная актриса фильмов для взрослых сравнила материнство с работой в зоопарке Порноактриса Lena The Plug сравнила жизнь с маленькой дочерью с зоопарком РИА «Новости»

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Популярная американская порноактриса Lena The Plug поделилась деталями своей жизни в статусе мамы. О трудностях она рассказала в подкасте на YouTube.

Настоящее имя актрисы — Лена Нерсесян. У нее есть дочка от блогера Адама Грэндмейсона. Публика знает его под никнеймом Adam22.

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По словам звезды фильмов для взрослых, ее ребенок очень активный. Поэтому девушка быстро устает.

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«Каждый день, с момента, когда я просыпаюсь, и до того, как я ложусь спать, это настоящий зоопарк», — пожаловалась она.

Также актриса посетовала, что не может ходить по магазинам из-за дочки. По ее словам, девочка не любит поездки в машине, а оставлять ее одну дома нельзя. Поэтому маме приходится заказывать вещи онлайн.

Звезда фильмов для взрослых поделилась историей, как девочка разбудила ее и Грэндмейсона.

По словам актрисы, дочка проснулась в полседьмого и пыталась что-то передать папе. После этого она направилась в ванную комнату и решила протестировать мамин консилер.

При этом актрисе пришлось встать с кровати, несмотря на плохое настроение, а затем тщательно отмыть косметику с лица девочки.

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