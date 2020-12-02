«Попугай с гранатой»: Пригожин раскритиковал Шнурова, устроившего перепалку с Бастой

Баста написал в своем Instagram-аккаунте, что все требуемые меры были соблюдены. Несмотря на это Шнуров в стихах назвал его «полицаем» и упомянул блокаду. В ответ на это Василий обозвал Сергея «дурачком» и «комсомольским стукачком». Пригожин встал на сторону Вакуленко, отметив любовь лидера «Ленинграда» к сатирическим замечаниям.

«Шнуров — как попугай с гранатой, ему неважно кого цеплять. Сначала он меня цеплял, потом [Стаса] Михайлова, потом — [Юрия] Лозу. Вы же видите — Шнуров ловит хайп», — подчеркнул продюсер.

По наблюдениям Иосифа, Сергей Шнуров критикует почти всех известных людей. Он считает, что критика в адрес Вакуленко может быть только от тех, кто ему завидует. Пригожин добавил, что благодаря концерту значительное количество людей, кроме Басты, в числе которых организаторы и музыканты, заработали «пару копеек».