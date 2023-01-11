Эксклюзив 11 января 2023, 18:30 «Попросили сфотографироваться». Ведущая Алла Михеева рассказала, как оказалась на украинской вечеринке в Куршевеле Телеведущая Михеева рассказала, почему оказалась на вечеринке украинцев в Куршевеле Публичное достояние

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В ресторане на популярном курорте Куршевеле прошла скандальная вечеринка украинской элиты, на которой заметили российскую телеведущую и актрису Аллу Михееву. Звезда «Вечернего Урганта» в разговоре с «360» рассказала, почему оказалась в центре резонансного мероприятия.

Михеева пояснила, что каждый год ездит на отдых в Куршевель. Сама она родилась на территории Украинской ССР, но детство провела в Кемеровской области.

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«Как обычно. Каждый год [в Куршевеле]. На лыжах. Я же сибирячка. Я же с трех лет на горе Югус (город Междуреченск, Кемеровская область — прим. «360») каталась», — пояснила Алла.

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Для телезвезды эта поездка стала обычной. Она приехала на курорт вместе со своей подругой и пиарщицей Юлией Прудько. Девушки проводили на горнолыжной трассе время вместе с инструкторами. Затем переместились в ресторан Bagatelle, на территории которого и проходила украинская вечеринка. Но, по словам артистки, их отдых никак не был связан с вечеринкой.

«Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас [с подругой] розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», — высказалась Михеева.

По данным Telegram-канала «Политика страны», вечеринка была приурочена ко дню рождения украинской модели и блогерши Алины Варакуты. Она и слила скандальные кадры в соцсети, на которых компания танцевала под украинский трек с ненормативной лексикой. Они заказывали элитный алкоголь и веселились на виду у всех.

На вечеринке находился муж Варакуты — предприниматель Дмитрий Величко и семейная пара — «Мисс Украины-2018» Карина Жосан с супругом Сергеем Ошеровским. Последний находится в розыске на Украине за мошенничество, отметили в паблике.

Предположительно, стоимость одного подноса с шампанским в этом популярном курортном ресторане стоит около 20 тысяч евро — порядка 1,5 миллиона рублей. Компанию не смутили проводящиеся на Украине боевые действия, за роскошное мероприятие во время спецоперации их уже осудили соотечественники. Сама именинница ответила уже своим хейтерам, что имеет право праздновать так, как ей хочется.