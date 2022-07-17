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    17 июля 2022, 17:59

    Поползли слухи, что Малахов уехал из России. Телеведущий ответил на это лаконично

    Телеведущий Малахов опроверг слухи о своей эмиграции

    Оксана Кириллова

    В соцсетях сегодня распространилась информация о том, что телеведущий Андрей Малахов якобы покинул Россию — уехал в одну из прибалтийских стран и не планирует возвращаться. Сам Малахов опроверг эти данные.

    Поползли слухи, что Малахов уехал из России. Телеведущий ответил на это лаконично

    Известный телеведущий сделал скрин одного из сообщений в своем Telegram-канале и лаконично прокомментировал: «Не дождетесь!».

    Депутату Госдумы Александру Хинштейну Малахов ответил более развернуто. По словам парламентария, Малахов пояснил ему, что уехал всего лишь в отпуск.

    «Только что созванивался с Андреем Малаховым. Он уехал в отпуск с семьей на две недели в Европу, ни о какой Прибалтике и знать не знает», — написал в Telegram Хинштейн.

    Он предложил авторам канала, на котором изначально появилась информация об эмиграции Малахова, «плюнуть в лицо своему источнику».

    Ранее свой отъезд из России опровергла актриса Юлия Ауг, ранее раскритиковавшая стану за проведение спецоперации. Ауг заявила, что всегда «мотается туда-сюда».