Поползли слухи, что Малахов уехал из России. Телеведущий ответил на это лаконично

В соцсетях сегодня распространилась информация о том, что телеведущий Андрей Малахов якобы покинул Россию — уехал в одну из прибалтийских стран и не планирует возвращаться. Сам Малахов опроверг эти данные.

Известный телеведущий сделал скрин одного из сообщений в своем Telegram-канале и лаконично прокомментировал: «Не дождетесь!».

Депутату Госдумы Александру Хинштейну Малахов ответил более развернуто. По словам парламентария, Малахов пояснил ему, что уехал всего лишь в отпуск.

«Только что созванивался с Андреем Малаховым. Он уехал в отпуск с семьей на две недели в Европу, ни о какой Прибалтике и знать не знает», — написал в Telegram Хинштейн.

Он предложил авторам канала, на котором изначально появилась информация об эмиграции Малахова, «плюнуть в лицо своему источнику».

Ранее свой отъезд из России опровергла актриса Юлия Ауг, ранее раскритиковавшая стану за проведение спецоперации. Ауг заявила, что всегда «мотается туда-сюда».