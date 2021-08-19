Попавший в больницу актер Борис Щербаков получил отрицательный результат теста на коронавирус

Актер Борис Щербаков получил отрицательный тест на коронавирус. Он находится в больнице и чувствует себя хорошо. Об этом «360» рассказал его сын Василий Щербаков.

«Он в больнице, но у него не подтвердился этот коронавирус. <…> Хорошо [себя чувствует]», — сообщил Щербаков-младший.

Ранее Teleram-канал Mash сообщил, что 71-летний Борис Щербаков попал в больницу с ковидом. По данным канала, у него двусторонняя пневмония и положительный результат теста на SARS-CoV-2, а болезнь протекает на фоне хронического заболевания.

Как сообщил Mash со ссылкой на врачей, Щербаков находится в состоянии средней тяжести. Сам актер утверждает, что в течение полугода никуда не выезжал из Москвы и что результат ПЦР-теста у него отрицательный.

В конце июля в больницу с серьезным поражением легких попал актер Владимир Стеклов. Позже его друг Владимир Долинский сообщил, что Стеклов пошел на поправку.