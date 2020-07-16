«Попал в место, откуда люди начинают видеть будущее». Шнуров опроверг участие в выборах

Ранее Сергей Титов, лидер Партии Роста, заявил о том, что музыкант будет принимать участие в выборах.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — ответил на это Шнуров.

Сам Титов сейчас действительно в Челябинске — в рабочей поездке.

В феврале 2020 года Сергей Шнуров вступил в Партию Роста. И уже тогда он говорил о том, что мог бы баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году.

Также музыкант является генеральным продюсером телеканала RTVI. Эту должность он занимает с конца июня текущего года. Отмечалось, что новый продюсер будет отвечать за неновостной контент, обновит бренд канала и сформирует креативную концепцию развития телесети. Шнуров принял должность по предложению владельца RTVI Микаэля Исраэляна.