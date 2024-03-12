Знаменитости 12 марта 2024, 16:18 Поп-музыкант Стивенс умер от старческого слабоумия Известный музыкант Стивенс умер от старческого слабоумия в 72 года Википедия

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Известный поп-музыкант Томас Майкл Стивенс умер от старческого слабоумия. Он был известен также как Т. М. Стивенс и Шака Зулу. Ему было 72 года, сообщил портал No Trebl.

Стивенс родился в Нью-Йорке и изучал биологию в школе, но по предложению профессора решил бросить учебу, чтобы сосредоточиться на музыке. Музыкальное образование получил, играя в нерабочее время в клубах города. Когда Стивенс утвердился на сцене, стал сессионным музыкантом.

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В 90-х и начале нулевых он записал несколько сольных альбомов, включая саундтреки. Тем не менее в первую очередь артист был востребован как студийный сессионщик и гастрольный артист.

«У меня была странная карьера. Я играл со всеми, от Тины Тернер до Эла Ди Меолы, но не думаю, что это потому, что я отличный басист. Думаю, что вы можете добиться всего этого, если у вас будет правильный настрой», — сказал как-то Стивенс журналу Bass Guitar Magazine.

Осенью 2017-го гитарист Ронни Дрейтон и друг Стивенса сообщил, что у коллеги обнаружили стремительно прогрессирующую деменцию.