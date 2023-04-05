Эксклюзив 05 апреля 2023, 03:54 «Поняли сильные стороны друг друга». Участники дуэта Idris & Leos рассказали о начале совместного творчества Музыканты дуэта Idris & Leos рассказали о сложностях в начале совместного творческого пути Телеканал «360»

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Участники музыкального дуэта Idris & Leos (Идрис Махиев и Осман Сусаев) рассказали в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о сложностях, с которыми они столкнулись в начале своего совместного творческого пути. По словам молодых людей, им было легче, чем большинству.

Idris и Leos оба выходцы с Северного Кавказа. Они родились в столице Чеченской Республики с разницей в три года. По словам исполнителей, именно кавказский менталитет помог им обрести равновесие в дуэте.

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«Вообще было тяжело на самом деле, но думаю намного легче, чем у большинства. У нас такое воспитание, кавказский менталитет, старший — младший. По темпераменту тоже подходим, по взглядам на многие вещи. Всегда уважительно относимся друг к другу», — рассказал Idris.

Исполнитель признался, что приходилось учиться искать компромиссы, общие решения, и со временем это «дошло до автоматизма».

«Это было только в творческом плане. Творческие люди ревностно относятся к тому, что делают. Сейчас прекрасно ладим в этом плане», — дополнил Leos.

Idris отметил, что всегда видел себя сольным исполнителем, а с приходом товарища пришлось делиться всем.

«Поняли сильные стороны друг друга», — поделился секретом Idris.

Музыканты признались, что сначала возникла дружба и взаимоуважение, потом родилась идея дуэта. Направление в музыке — кальян-рэп — выбрали интуитивно.