Эксклюзив 20 декабря 2022, 04:38 «Понял, что нужно идти в наглую». Певец Артем КИД рассказал, как попал в шоу-бизнес Экс-солист группы MBAND Артем КИД: кастинг «Хочу к Меладзе» серьезно не воспринимал Телеканал «360»

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Автор песен, и экс-солист группы MBAND Артем Кид рассказал в интервью Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» о том, как попал в шоу-бизнес. Он также поделился воспоминаниями о своей работе с продюсером Константином Меладзе.

«Я помню, как Константин Меладзе нам рассказывал, как они с Валерием 10 лет работали впустую. И все изменилось только после того, как их пригласили на „Голубой Огонек“, а там они встретились с Аллой Пугачевой. И с того момента все знают братьев Меладзе», — отметил музыкант.

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По его словам, он очень хотел попасть попасть в шоу-бизнес, но не знал, как это сделать. Поэтому исполнитель пошел на украинскую «Фабрику звезд», где продюсером был Константин Мелаздзе.

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«Простоял в очереди часа три и понял, что нужно идти в наглую. В итоге, Меладзе попросил меня зачитать речитатив и после этого пропустил во второй тур. Но там я совершил ошибку, сделав упор на рэп, и дальше уже не прошел», — поделился подробностями экс-солист MBAND.

Артем работал барменом и продолжал испытывать удачу на разных кастингах. Так он попал на съемки сериала, а потом пришел и на «Хочу к Меладзе». Сюда его пригласил знакомый.

«Я сначала приехал только ради интереса, а, в итоге, прошел отбор, и через две недели меня пригласили на второй тур в Москву. Кстати, только после этого начал мониторить, что это за шоу такое, так как вообще о нем ничего не знал. Так я и понял, что у меня есть возможность работать с одним из самых крутых продюсеров», — вспоминает Артем.

На съемках третьего выпуска «Хочу к Меладзе» Артем КИД решил, что выиграет это шоу: он стал все делать для того, чтобы достичь своей цели. Он справился, а затем стал участником группы MBAND, которая распалась в 2020 году.