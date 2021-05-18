Понасенков погостил на шоу Урганта и спел песню из мемов

Герой мемов и самопровозглашенный маэстро Евгений Понасенков побывал на шоу «Вечерний Ургант». Наполеоновед много шутил и, по мнению поклонников, превзошел даже самого автора передачи.

Маэстро ни в чем себя не стеснял и исполнил не только арию из оперы Джузеппе Верди «Риголетто», но и спел в стиле романсов песню Ride It из мемов со своим участием. Ролики, которых Понасенков с задумчивым видом разгуливал по парку под эту композицию, прославились в TikTok. Иван Ургант специально к выпуску даже снял пародию.

Поклонники Понасенкова пришли в восторг. В комментариях к выпуску на YouTube даже написали, что после этого шоу можно закрывать или переименовать его в «Вечерний Понасенков».

Понасенков рассказал «Газете.ru», что остался очень доволен своим выступлением в шоу. Он отметил, что для него телевидение — не плохое и не хорошее, однако это возможность донести до людей рассказы об истории и ушедших эпохах, эстетике и поэзии.

Дизайнер Артемий Лебедев ранее упрекал Понасенкова в бездарности и шарлатанстве.