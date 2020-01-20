«Преступно стимулировать быдло»: Понасенков поддержал слова Водонаевой о маткапитале

Модель и телеведущая Алена Водонаева заявила, что маткапитал приведет к тому, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло» начнут рожать ради получения денег. Такое мнение поддержал историк Евгений Понасенков.

«Персонаж совсем не в моем стиле — НО она права: это просто преступно стимулировать быдло зарабатывать на приплоде», — написал Понасенков в Twitter.

Комментаторы поспешили выразить свое мнение под постом историка. Некоторые его поддержали и заявили, что тот «прав» и выразили свое согласие. Но нашлись и те, кто не разделил точку зрения Понасенкова.

«Захотят купить боярку — купят, а для молодых семей это хороший старт», — отметила одна из пользовательниц.

Ранее Алена Водонаева заявила в Instagram, что материальная поддержка в размере миллиона за рождение детей может стать «роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

Позже ведущая объяснила свои слова и отметила, что под «быдлом» имела в виду категорию людей, которая имеет пристрастие к алкоголю и не имеет больше никаких занятий в жизни. После этого пояснения Водонаеву начали не только критиковать, но и защищать подписчики.

«Мне сейчас жалко Алену. Человек лишь высказал свое мнение, а его разорвать готовы. Так нельзя. Каждый увидел в ее постах то, что захотел увидеть. Лично я увидела в ее словах правду. Разве может алкаш или наркоман дать хорошее воспитание/образование/медпомощь (есть платные операции)? Нет», — написала одна из пользовательниц.