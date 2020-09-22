Понаровская прокомментировала слухи о своей болезни

Информация о том, что у джазовой исполнительницы проблемы со здоровьем, появилась из-за переноса ее концертов на 2021 год. Однако она заявила, что такая мера вызвана пандемией коронавирусной инфекции.

«Пусть не пишут СМИ, что я из-за проблем со здоровьем, с которым, Слава Богу, все у меня в порядке, переношу свои концерты на 2021 год, причем крупные уважаемые интернет-порталы выдумывают такое», — написала Понаровская на своей странице в Instagram.