Понаровская назвала Пугачеву «деревней»

Певица Ирина Понаровская в своих мемуарах нелестно высказалась об Алле Пугачевой, назвав ее «деревней». Цитату из книги, посвященную Примадонне, привел актер Станислав Садальский, написала «Газета.ru».

Понаровская описала свое отношение к Пугачевой поговоркой о том, что если девушку можно вывезти из деревни, то деревню из девушки — нет.

«И неважно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун… Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — процитировал Садальский отрывок из мемуаров Понаровской.

Некоторые подписчики посчитали, что Понаровская просто не может смириться с тем, что на фоне неугасаемой славы Пугачевой о ней самой давно забыли. В комментариях отметился и Андрей Макаревич, который написал, что очень некрасиво «тявкать» на тех, кто добился высот, тому, кто их не достиг. А журналист Михаил Куницин отметил, что Понаровская назвала «деревней» коренную москвичку, написавшую сотни хитов.

Певицы в своей книге раскритиковала и других коллег по сцене, в том числе Ларису Долину, которую назвала «позором». А Игоря Крутого обвинила в том, что его интересовали только люди, на которых он мог заработать. При этом она не припомнила ни одного артиста, которого бы тот смог раскрутить, кроме Дмитрия Хворостовского, но и тот, по мнению Понаровской, раскрутил Крутого еще больше.