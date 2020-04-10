10 апреля 2020, 17:04
Помощница Зверева прокомментировала слухи о его причастности к пропаже человека
Личная помощница стилиста Сергея Зверева Светлана прокомментировала информацию в СМИ о том, что он якобы имеет отношение к пропаже молодого человека. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Зверева в этом обвинила бездомная женщина, которая считает, что стилист похитил ее 27-летнего сына, чтобы завладеть «его ресурсами здоровья».
«Разумеется, это полнейший бред! Судя по всему, у женщины весеннее обострение, люди с неустойчивой психикой болезненно реагируют на перемены погоды», — возмутилась Светлана.
Она уточнил, что знаменитость на эти глупости не собирается никак реагировать.