Знаменитости 14 марта 2024, 13:27 Помощница балетмейстера Бурьянова рассказала, что перед смертью Касаткина активно готовила юбилейную программу

Читать 360tv в

Незадолго до своей смерти Наталя Касаткина активно посещала репетиции и готовила балетную программу к своему юбилею. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала помощница балетмейстера Валентина Бурьянова.

По ее словам, вся работа была сосредоточена вокруг подготовки к юбилею Касаткиной. Было много репетиций и нововведений в старую постановку.

Реклама

«Мы готовили выступления в Большом театре в июне, когда должен был быть юбилей празднования. Мы планировали новый спектакль „Пушкин“, который давно танцевали и сейчас собирались реанимировать», — рассказала Бурьянова.

Напомним, Наталья Касаткина умерла в возрасте 89 лет в клинике Склифосовского после перенесенного инсульта.

Авторы: