11 июня 2020, 14:20
Помощник Пореченкова отреагировал на историю с Danone
Украинские СМИ написали, что продовольственная компания Danone прекратила рекламное сотрудничество с российским актером Михаилом Пореченковым. Его помощник Максим Королев назвал эти сообщения «абсолютным бредом», сообщило РИА ФАН.
«Это полный бред, абсолютный, мы комментировать это даже не собираемся, мы не комментируем такую ерунду», — заявил Королев.
Ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в Twitter, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Компания якобы пришла к такому решению из-за истории 2014 года. Тогда отечественный актер обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах донецкого аэропорта. В реальности Пореченкову выдали оружие с холостыми патронами.
Danone подтвердил окончание рекламной кампании с Пореченковым на этой неделе. Однако в компании напомнили, что расторжение сотрудничества — коммерческая тайна.