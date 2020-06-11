Помощник Пореченкова отреагировал на историю с Danone

«Это полный бред, абсолютный, мы комментировать это даже не собираемся, мы не комментируем такую ерунду», — заявил Королев.

Ранее посол Украины во Франции Олег Шамшур написал в Twitter, что Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Компания якобы пришла к такому решению из-за истории 2014 года. Тогда отечественный актер обстрелял из крупнокалиберного пулемета позиции ВСУ в развалинах донецкого аэропорта. В реальности Пореченкову выдали оружие с холостыми патронами.

Danone подтвердил окончание рекламной кампании с Пореченковым на этой неделе. Однако в компании напомнили, что расторжение сотрудничества — коммерческая тайна.