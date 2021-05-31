Помощник Марины Федункив раскрыл диагноз артистки

Помощник звезды Comedy Woman Марины Федункив Игорь Ковалев рассказал о причине госпитализации артистки. У знаменитости перенапряжены коленные мениски, сообщил сайт NEWS.ru.

«Марина перенесла плановую операцию. Ничего у нее не отказывает, ни руки, ни ноги. Через две недели она уже сможет ходить, танцевать. Но, как и любому человеку, ей нужен восстановительный период», — объяснил помощник актрисы.

На днях журналисты написали, что 49-летнюю Федункив доставили в ЦКБ, где ей сделали операцию. В новостях уточнялось, что ноги актрисы якобы «отказывают».

Ранее Федункив рассказала, что ее раздражает в популярности. Она призналась, что не любит навязчивых фанатов. Женщина заметила, что к ней нередко подходят с просьбой сделать селфи. Часто Марию застают врасплох, когда она не очень хорошо выглядит.

При этом, артистку радует, когда ее узнают. Незнакомые люди обычно говорят знаменитости приятные вещи. Однако случаются и неприятные инциденты. Она подчеркнула, что в посторонних людях ей не нравится излишняя настойчивость.