Помощник Лещенко рассказал о нестабильном состоянии певца

Врачи никак не могут понять природу пневмонии Льва Лещенко. Ему становится то лучше, то хуже. Заражение коронавирусом певца до сих пор находится под вопросом.

«У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже. Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась», — рассказал «СтарХиту» его помощник Андрей Гайдель.

Собеседник уточнил, что тесты на коронавирус показывают «сомнительный» результат, поэтому окончательная причина воспаления легких артиста до сих пор под вопросом.

23 марта Лещенко вместе с женой попал в больницу в Коммунарке, где лечат от заражения коронавирусом. Есть подозрение, что супруги подхватили 2019-nCoV. 11 марта он прилетел с гастролей из США с посадкой в Марселе. После этого артист принял участие в нескольких массовых мероприятиях, в том числе в съемках телешоу. Теперь всех телевизионщиков проверяют на коронавирус.

По последним данным, в России зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. 24 человека умерли, 190 выздоровели.