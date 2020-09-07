Помощник Харламова опроверг сообщения о заболевании юмориста COVID-19

Гарик Харламов заболел, но не коронавирусом. Он сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат.

«Нет, не заболел. Неправда. Он просто простудился, у него была температура немного. Никакого COVID-19 у него», — сообщил помощник юмориста. Его слова приводит «Пятый канал».

Ранее о том, что резидент Comedy Club Гарик Харламов заболел коронавирусом, сообщили несколько Telegram-каналов. По их данным, из-за заражения юмориста будут отменены запланированные съемки и концерты.

Осенью выйдет новый сериал с Харламовым в главной роли. Он сыграет поручика лейб-гвардии гусарского полка Григория Савельевича Рыльского.

«Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что „Гусар“ — самый сложный проект в моей жизни!» — рассказал юморист.

Известно, что сюжет нового сериала связан с перемещениями во времени. Герой Гарика Харламова окажется в современности и сделает для себя множество открытий.

Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе этим летом. Пара воспитывает общую дочь.