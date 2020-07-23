Помощник депутата из Новосибирска прокомментировал претензии Макаревича

Помощник депутата из Новосибирска прокомментировал авторские претензии музыканта Андрея Макаревича. Ранее композитор заявил, что собирается подать в суд на политика.

Уточняется, что депутат разместил на своем агитационном билборде слова из песни солиста группы «Машина времени» «За тех, кто в море». Макаревича это возмутило. Он заявил, что у него никто не спрашивал разрешения, пишет «ПолитЭксперт».

«Он это сделал незаконно, ко мне он не обращался. На такое использование я не согласен», — подчеркнул музыкант.

Он отметил, что требует не только убрать баннер, но и хочет компенсации. Помощник Бондаренко в ответ на это сказал, что артист не разобрался до конца в ситуации.

«Может быть в связи с возрастом он не помнит своих песен, но слова звучат по-другому. Поэтому я думаю, что судебной перспективы здесь никакой не будет», — пояснил он.

Выборы в городской совет Новосибирска пройдут 13 сентября этого года. Внимание к слогану депутата привлек его конкурент Сергей Бойко.