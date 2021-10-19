Певец Тони Беннетт стал мировым рекордсменом при помощи Леди Гаги

Американский певец Тони Беннетт установил новый мировой рекорд. Он стал самым старым автором музыкального альбома в истории. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой YouTube-канал представителей Книги рекордов Гиннесса.

Установить мировой рекорд исполнителю помогла Леди Гага. Певцы выпустили совместный релиз «Love for Sale». На момент выхода пластинки осенью этого года возраст артист составлял 95 лет и 60 дней. Гага назвала Беннетта живой легендой и отметила, что была рада работать с таким мэтром.

«Я вижу молодого парня каждый раз, когда пою с ним. Это помогает мне петь так свободно. Мы — как две души, которые выступают вместе. И при всем этом я ощущаю его мудрость», — сказала певица.

Также исполнитель отметился тем, что стал самым пожилым музыкантом, возглавлявшим чарт США.

Ранее новую серию культового сериала «Друзья» решили изменить в Китае. Из нее вырезали все сцены с участием Леди Гаги, Джастина Бибера и группы BTS. Зрители считают, что знаменитостей убрали из-за их отношения к стране.