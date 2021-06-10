Пользовательницы со всего мира запустили акцию «Отменить Абрамова». Они хотят уничтожить карьеру комика

Пользовательницы социальных сетей устроили войну стендаперу Ивану Абрамову за интервью, где он заявил, что изменит отношение к жене, если она наберет вес. Женщины со всего мира пишут осуждающие посты в надежде на отмену всех его концертов и утрату медийности.

Гвоздем в карьере известного комика может стать интервью YouTube-каналу «Макарена». Он рассказал, как предупредил жену, чтобы она держала себя в форме, а после родов дал ей чуть больше года на возвращение своей фигуры. По словам Абрамова, он может начать относиться к женщине хуже из-за лишних килограммов.

Видео в социальных сетях гуляло несколько месяцев, но пристальное внимание к нему притянула блогер Наталья Краснова. Она опубликовала кусочек интервью у себя на странице в Instagram, на видео обратили внимание даже звезды. Но россиянки зашли дальше общественного порицания, с помощью запущенной акции #ОтменитьАбрамова, они требуют отменять его концерты и разрушить его карьеру.

«Я бы хотела, чтобы после таких слов публичного человека все его концерты были отменены и он был наказан путем утраты медийности и финансов», — написала пользовательница Instagram из Нью-Йорка под ником with_alena.

Россиянки из Финляндии также выступили против Ивана Абрамова.

«Грустно, ведь юмор — это отражение сегодняшней действительности и менталитета. Сразу скажу, что для меня юмор — признак ума. Уметь шутить — тонкое искусство. Как и смеяться над собой. И если это была шутка, как пишут в его защиту, то очень плохая», — высказалась Елена.

Она отметила, что из-за таких, как Абрамов, россиянки обозлены. Они ненавидят красивых и ухоженных женщин. С агрессией столкнулась и Елена. Ей очень часто приходят злые сообщения от русских женщин.

В Twitter акция #ОтменитьАбрамова еще не получила популярности. Однако одна из пользовательниц обратила внимание на шоу «Контакты», где участвовал Абрамов. Он позвонил стендаперу Юлии Ахмедовой, которая не смогла ответить на вопрос. Однако через какое-то время она прислала ему SMS с правильным ответом. Абрамов тогда высмеял.

«Прикинь, она реально загналась. Она потом все это расскажет в интервью у Шихман», — посмеялся Абрамов над откровением Юлии Ахмедовой во время интервью на YouTube-канале «А поговорить?» о биполярном расстройстве.

Другая пользовательница отметила, что список неприятных ей людей пополнился.

«Ну не хватает мозгов у человека, природа обделила, не убивать же его за это. Даже хорошо, что он вслух сказал это. Есть наглядный пример, как размышляет ограниченный и закомплексованный человек. Также на его примере можно показать девушкам, каких мужчин стоит обходить стороной. Это типичный абьюзер», — написала жительница Чикаго meksikana_mama.

Она поблагодарила его за интервью, которое показало «наглядно, как выглядит моральная тирания», а также отметила, что в США за такие высказывания он бы лишился карьеры на телевидении и стал бы бомжом.

Однако нашлась девушка, которая призвала уважать Абрамова даже за такое мнение, потому что толерантность не имеет сторон.

«Сегодня стало модно говорить о толерантности. Вроде как надо всех уважать и принимать такими, какие они есть. Отлично. Но что на деле? Вот есть Абрамов с такой позицией. Он так смотрит на жизнь. Он в отношениях, и, значит, жену все устраивает. Или тут вырисовывается какая-то „правильная толерантность“?» — написала пользовательница Instagram niiacasol.

Она обратилась к читателю с вопросом, не кажется ли ему, что населению навязывают выбор определенной стороны. Это касается не только скандала с Иваном Абрамовым, но и многих других. Она отметила, что не защищает комика, но и судить отказывается.