Пользователи выяснили, на кого похожа Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова удивительно похожа на свою маму. К такому выводу пришли интернет-пользователи, после того, как увидели совместный снимок знаменитости и женщины, которая подарила ей жизнь.

Волочкова 2 декабря опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она изображена рядом с мамой. Тогда будущая звезда балета еще была ребенком.

«Как быстро летит время! Сегодня моей маме исполнилось 69 лет», — написала артистка в посте.

Комментарии менее чем за сутки оставили почти 400 пользователей. Многие из них обратили внимание, что Волочкова и ее мама очень похожи внешне.

Ранее Анастасия Волочкова неоднократно в интервью касалась темы отношений с матерью. Она призналась, что вместе им всегда было непросто. Балетная карьера дочери была для женщины возможностью реализовать свои личные амбиции. Об этом артистка написала и в своей книге «Плата за успех».