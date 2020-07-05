Пользователи возмутились словами Долиной о возможности нарушать ПДД

Пользователей Сети возмутили слова певицы Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД. Речь идет о заявлении, которое она сделала во время программы «Сто вопросов к взрослому» в 2010 году.

Архивное видео, о котором идет речь, опубликовали на YouTube канале «Центральное телевидение». Один из детей-участников программы спросил у Долиной, как она поступит, если сотрудники ГАИ остановят ее за нарушение правил дорожного движения — «отмажется» или понесет наказание. Певица заявила, что сама не садится за руль, однако имеет на руках документ, который ей выдал «главный гаишник страны». Благодаря ему, никто из сотрудников ГАИ не имеет права останавливать ее машину.

Долина отметила, что запретила своему водителю нарушать правила дорожного движения — за исключением экстренных ситуаций.

«Только по очень острой необходимости, если я вдруг опаздываю в аэропорт — самолет не ждет. Или на поезд. Или вдруг новогодние праздники, когда ты принимаешь участие во многих концертах. А все площадки концертные находятся в разных концах Москвы. <…> И здесь иногда приходится нарушать правила», — пояснила певица.

Долина подчеркнула, что всегда «очень извиняется» перед сотрудниками ГАИ. В ответ на это заявление подросток уточнил, значит ли это, что певица уже «отмазалась» благодаря тому, что у нее есть этот документ. Долина ушла от прямого ответа на этот вопрос и отметила, что старается не нарушать.

Если очень сильно нарушил водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это Лариса Долина.

Пользователей Twitter возмутило это заявление певицы.

«Лариса Долина популярно объяснила, что ей можно все, но она этим не злоупотребляет. При этом она реально думает, что так можно, что она этого заслужила!».

«Равные права у участников дорожного движения? Не, не слышали!».

«Это ж такая необходимость: доехать до концертной площадки!».

«Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт, но она очень извиняется».