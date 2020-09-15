15 сентября 2020, 16:30
Пользователи соцсети заподозрили Монику Беллуччи в пластике лица
55-летняя Моника Беллуччи опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новый снимок. Он вызвал бурное обсуждение среди подписчиков знаменитости. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Актриса опубликовала новую обложку журнала K Magazine. На лице и шее Беллуччи не было почти никаких признаков морщин. Поначалу некоторые фанаты подумали, что это кадр из архивной фотосессии. Позже они поняли, что фото новое.
Некоторые пользователи предположили, что актриса обратилась за помощью к пластическим хирургам.
«Повезло с врачом», — написал один из фанатов.
Беллуччи ранее она очень негативно высказывалась о пластической хирургии. Она также заявляла, что не так сильно боится старости, чтобы обращаться к подобным врачам.