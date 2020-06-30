Сходство годовалого сына Воеводиной с ее бывшим мужем уже не вызывает сомнения у поклонников девушки. Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» выложила новую серию снимков маленького Леона, сделанную на пляже в Сочи. В кадре подросший мальчик играет в надувном бассейне, поворачиваясь к камере то в анфас, то в профиль.

«Мой веселый летний малыш», — написала под снимком Воеводина.

Подписчики оставили много комментариев под фото, большинство из них гласит о том, что ребенок очень похож на экс-короля Малайзии.

«Красавичк Леон», «Как же сынок похож на отца», «Уже не мальчик, а муж», «Удивительный взрослый взгляд», «Ребенок очень похож на нашего короля», «Маленький принц, это уже очевидно, очаровательный», — обсуждают подписчики.