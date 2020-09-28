Пользователи соцсети обсуждают возможный бой между Бузовой и боксершей Семеновой

Напомним, спортсменка призвала продемонстрировать на практике свои бойцовские качества Бузову, заявившую ранее о готовности «выйти на ринг против любого».

«Давай устроим реально крутой бой! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала Семенова.

Богуславский о боксерских навыках своей подопечной ничего не знает.

«Она занималась в детстве айкидо или похожим боевым искусством. О боксерских навыках ничего определенного неизвестно», — пояснил PR-менеджер телеведущей.

В Сети уже началось активное обсуждение спортивной формы и размера бицепсов Бузовой. Кто-то считает, что она уклонится от своих слов и не выйдет на бой, другие полагают, что она не сможет выстоять против профессионального спортсмена. Есть и те, кто предположил, что после боя продюсерам реалити-шоу «Дом 2» придется искать новую телеведущую.