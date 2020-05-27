Пользователи соцсетей нарисовали Киану Ривза в образе Росомахи

Автор рисунка — художник Пабло Руис признался, что мечтал увидеть Ривза в образе Росомахи, поэтому и нарисовал его сам. Он заметил, что многим может не понравиться его идея заменить исполнителя роли Росомахи Хью Джекмана на Киану Ривза.

В свою очередь сам Хью Джекман покинул проект «Люди Икс» студии Marvel. При этом он выказал готовность принимать участие в съемках эпизодических появлений Росомахи.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса американской киностудии Lionsgate пришлось на год перенести дату выхода четвертой части боевика «Джон Уик», где Ривз исполнил главную роль.

Премьера картины должна была состояться в конце мая 2021 года. Дату показа перенесли на 27 мая 2022 года.

Компания также сообщила о переносе еще одной части франшизы «Пила» с участием Сэмюэла Л. Джексона и Криса Рока. Она должен был выйти в мае, однако увидеть ее удастся только через год.