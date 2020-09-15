15 сентября 2020, 17:28
Пользователи Сети заметили, что на фото-поздравлении для принца Гарри нет Меган Маркл
На официальном аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram появилось фото-поздравление для принца Гарри. Британцы отметили, что Меган Маркл отсутствует на снимке, сообщило ИА Nation News.
На снимке изображен момент с участия королевской семьи в благотворительном забеге. Меган Маркл, супруга принца Гарри, на фото отсутствует. Этот факт очень порадовал пользователей соцсети. По их словам, герцог Сассексий выглядит счастливее, чем сейчас.
«Гарри выглядит таким счастливым… В последнее время не вижу его с такой улыбкой», — написала в комментариях подписчица Николь.
«Меган нет на фото… Буквально!» — отметил пользователь по имени Стив.