Пользователи Сети встали на сторону Аршавина в конфликте с бывшей женой

По данным информагентства, инициатором переезда стала мать футболиста Татьяна Аршавина, которая является собственником квартиры. Оказалось, что там живут дети Алисы от предыдущих браков.

Пользователей Сети возмутил этот фактор. Они убеждены, что бывшая жена футболиста должна съехать с квартиры, поскольку не имеет права на эту жилплощадь.

«А что, ее первый муж, глава строительной корпорации, не может бедной помочь?» — задались вопросом люди.

Некоторые напомнили Алисе, что у нее есть квартиры, но не в Петербурге.

«Отношения прекратились, будь добра съехать!» — написали они.