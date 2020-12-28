Пользователи Сети осудили невестку Валерии за коляску по цене авто

В посте жена наследника певицы решила похвастаться покупкой коляски. Супруга Арсения Шульгина отметила, что ее выбирали всей семьей на протяжении долгого времени. В итоге выбор пал на колесное устройство марки Mercedes-Benz. Ее стоимость составляет 130 тысяч рублей.

«У нас есть Мерседес, я решила что у малышки он тоже должен быть. Первый Мерседес. Мы всей семьей потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке», — подчеркнула будущая мать.

Таким сообщением она вызвала гнев у людей: «Почему именно эта коляска? Вариант номер один — ПОНТЫ», «Стоит эта коляска, я в шоке, как машина», «Вы описали достоинства коляски, которую можно купить и за 20 и за 40 тр. Но что же скажут подружки и блогеры, если Вы такую купите?». Шульгиной пришлось оправдаться за эту покупку. Она заявила, что ничего плохого в ней не видит, ведь на коляску заработала самостоятельно.